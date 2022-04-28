Анализируем ситуацию на фронте на 64-й день войны.

Ситуация на фронте 28 апреля

По данным украинского Генштаба, противник наращивает темпы наступления и огневое воздействие. Основные усилия РФ сосредоточены на Изюмском направлении.

Там идут попытки наступления в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха (по данным Генштаба ВСУ успеха они не имеют). То есть к югу и юго-западу от Изюма. Для усиления в Изюм перебросили подразделения российских ВДВ и до 500 единиц техники.

По карте очевидно, что идет движение к Барвенково - украинскому укрепрайону к западу от Славянска.

На фоне возрастающего накала боев в украинских источниках прошла информация, что в Изюм приехал лично командовать операцией генерал Герасимов - начальник Генштаба России. Но никаких подтверждений этому с российской стороны нет.

Американский институт изучения войны тоже предполагает, что российские подразделения "намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих в Барвенково и Славянск".

К востоку от Славянска противник "улучшил тактическое положение" в направлении Лимана, готовится наступление на этот город. Идет подготовка к форсированию Северского Донца.

К югу от Лисичанска и Северодонецка противник штурмует село Ореховое. В самом Лисичанске из-за обстрелов нет воды.

В Попасной идут уличные бои между украинскими и российскими военными.

"Можно попасть под пули с обеих сторон. Работает арта с обеих сторон. Реальные военные действия. Мы выходим с людьми на связь, рассказываем, куда им двигаться. Люди боятся выйти из укрытий", - заявил глава Попаснянской ВГА Николай Ханатов.

Институт изучения войны считает, что тактические достижения РФ связаны с растущей концентрацией артиллерии в этом районе, считают в организации.

Далее Генштаб сообщает, что в районе Донецка и Авдеевки идут попытки захвата Марьинки и Очеретино.

В направлении Курахово наступление ведется на линии Старомайорское - Великая Новоселка, а также Любимовка - Зеленое Поле.

В Херсонской области противник закрепился в Таврийском южнее Херсона, за которое недавно шли бои.

В Мариуполе бои идут уже в цехах "Азовстали", видео из них публикуют российские телеграм-каналы.

Но подземельям, в которых укрылись остатки гарнизона Мариуполя, тоже достается. "Азов" сегодня заявил, что россияне сбросили мощные бомбы, из-за чего произошло обрушение перекрытий в подземных помещениях завода, где находился полевой госпиталь. Есть убитые и раненые.

При этом не исключено, что сдвинется с мертвой точки вопрос эвакуации гражданских лиц из "Азовстали". Сегодня координатор ООН в Украине Оснат Лубрани по поручению генсека выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

Отметим, что ранее у генсека ООН Гуттериша заявляли, что Путин дал согласие на посредничество Красного креста при спасении мирного населения, которое укрывается в "Азовстали".

Но вот что будет с военными - непонятно. Россия им предлагает один выход - сдача в плен.

Они же сдаваться не хотят и задают вопросы Киеву.

Так, сегодня замкомандира полка Азов "Калина" заявил, что бойцы спрашивают - "почему нам обещают, а не делают?".

"Кто может ответить - почему мы сейчас один на один против артиллерии, кораблей и авиации?", - спрашивает "Калина".

Он ещё раз призвал руководство Украины к деблокаде города или эвакуации его защитников.

Обстановка вокруг Украины и на захваченных территориях

Запад. Сегодня от Британии и НАТО прозвучали две сходные оценки: конфликт в Украине будет длиться годами.

Судя по всему, речь о том, что Запад планирует оказывать масштабную помощь Украине, что замедлит российскую "спецоперацию". Но, что характерно, западные политики не прогнозируют, что Москва в силу этих обстоятельств прекратит войну, которая в этом случае действительно становится затяжной.

Впрочем, далеко не все уверены, что западная военная помощь в нынешнем ее виде предопределит победу Киева в этой войне.

Британское издание The Guardian относит переломный момент войны в Украине на май.

По его мнению, сейчас Украина не способна перейти в контрнаступление. Но, "решающий период наступит примерно в следующем месяце, когда прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы" (то есть, надо полагать, британцы считают, что в это время ВСУ могут перейти в атаку; о контрнаступлении говорит и Арестович, но он его относит на июнь).

Но если этого окажется недостаточно для изменения военного баланса, то, как пишет The Guardian, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы на себя взять Великобритания и другие члены НАТО".

Издание на этот вопрос не отвечает, заканчивая им свой материал. Но ранее на страницах The Guardian звучали призывы к вмешательству НАТО в украино-российскую войну.

Какие еще могут быть элементы западной поддержки, рассказала вчера глава МИД Британии Лиз Трасс. В частности, она упомянула поставки самолетов. Каких - не уточнила, но ранее обсуждалась передача Киеву истребителей советского производства, имеющиеся у стран Восточной Европы (к вопросу оружия мы еще вернемся ниже).

А пока Лондон поддерживает идею, чтобы Украина атаковала объекты на территории России. Сегодня новая порция заявлений на этот счет прозвучала от британских официальных лиц. А затем официально о таких намерениях заявили и на Банковой.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам убийц РФ. Мир это право признает", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отметим, что в приграничных с Украиной областях практически ежедневно начала работать российская ПВО, сбивая беспилотники.

Также сегодня разыгрывался польский сюжет. В Польше объявили большие военные учения. Россия устами своей разведки предположила, что Варшава намерена (якобы с согласия США) зайти со своими войсками на западную Украину, чтоб затем создать почву для возврата "исторических земель". В Украине и Польше это опровергли.

Приднестровье. Сегодня в непризнанном пророссийском анклаве объявили военные сборы. Об этом говорится в письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций, которое публикует ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

Письмо датировано 21 апреля - то есть, до серии взрывов на территории ПМР. "Это напоминает события в так называемых ЛНР/ДНР", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Обстановка в Приднестровье накаляется, и люди начинают оттуда выезжать, опасаясь военных действий.

В то же время войска Румынии сегодня начали плановые учения. Говорилось, что их колонны едут к границам Украины, но Бухарест это опроверг.

Вмешательство страны НАТО в конфликт, опосредованно связанный с Украиной - один из сценариев развития сюжета с Приднестровьем.

Херсонская область. Сегодня прозвучал ряд заявлений от представителей назначенной Россией "администрации" региона. Главное:

область с 1 мая переходит на рубль. При этом еще четыре месяца будет сохраняться параллельно и гривна.





"референдумов" проводить не планируют, но возвращение под власть Киева "невозможно".

В общем и целом все идет по сценарию, о котором мы уже писали - попытка присоединить регион к России (такой же вариант прогнозирует и украинский мэр Херсона Колыхаев).

Сам Херсон этой ночью подвергся обстрелу. Россияне утверждают, что в центральные районы города с украинских позиций прилетело три ракеты "Точка У" и ракеты из РСЗО "Смерч". Но часть из них сбила система ПВО. Взрывы были в районе телебашни, после чего на некоторое время пропала трансляция российских телеканалов в городе, но вскоре восстановилась.

Украинская сторона не подтверждает, что она вела обстрел.

Поставки оружия в Украину

США. Американцы уже готовят к отправке в Украину бронетранспортеры М113. Соответствующее видео опубликовали СМИ.

Технику отправят в Украину в рамках пакета военной помощи. Бронетранспортеры М113 производили в США с 1960 по 2007 годы. Длительное время они были основными бронетранспортерами США. Сейчас состоит на вооружении в ряде стран, включая США, но постепенно вытесняется более современными машинами.

Также сегодня стало известно, что Украина запросила у Штатов поставки ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire.

Об этом изданию Politico сообщил министр обороны Алексей Резников.

Ранее США уже передали Украине несколько сотен дронов-камикадзе Switchblade и новые Phoenix Ghost, однако официальные лица говорят, что им нужны более совершенные Reapear и Grey Eagle, которые способны летать на большей высоте и преодолевать большие дистанции.

Politico пишет, что существует сложность в передачи подобных БПЛА третьим странам, поскольку на беспилотники распространяются строгие правила, в том числе режим контроля за ракетными технологиями. Он требует, чтобы любой дрон или ракета с полезной нагрузкой 500 кг и с дальностью действия в 300 км не должны передаваться из одной страны в другую.

Ранее США уже отказывала ряду стран в продаже им Grey Eagle. Но в Минобороны Украины ожидают положительного решения вопроса.

Тем временем комитет по регламенту в США подготовил акт, ускоряющий поставки оружия Киеву, сообщает "Голос Америки".

Он позволит предоставлять Украине оружие и боеприпасы по упрощенной процедуре, минуя большую часть бюрократических препятствий.

Республиканцы уже требуют записать туда разрешение на поставки Украине советских истребителей "МиГ". Ранее это предлагала сделать Польша, но США решили не обострять ситуацию.

Рассматривать законопроект об ускоренной передаче оружия Украине в США могут уже на этой неделе.

Также стало известно, что Джо Байден собирается запросить у Конгресса США дополнительную помощь для Украины на сумму $33 млрд, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую. Об этом пишет The New York Times.

Чиновник администрации президента на условиях анонимности сообщил журналистам, что финансирование, по прогнозам, продлится не менее пяти месяцев.

Ожидается, что более подробно об этой инициативе Джо Байден расскажет во время выступления с речью в поддержку Украины.

В Белом доме уже подтвердили, что Байден подписал запрос к конгрессу о выделении дополнительного финансирования для Украины. В пакет запрашиваемой помощи входят:

- больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;

- помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;

- больше обмена разведывательными данными;

- поддержку в производстве боеприпасов;

- помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;

- дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

Великобритания. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Украине могут поставлять оружие, способное поражать российские военно-морские силы в Черном море.

До этого Британия передала Украине легкое противотанковое оружие NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и легкую зенитно-ракетную систему STARStreak.

Германия. Нижняя палата парламента Германии одобрила петицию о поставках тяжелого вооружения в Украину, хотя канцлер Олаф Шольц выступает против поставок тяжелого вооружения Украине.

Принятию решения предшествовали часовые дебаты. Предложение поддержали партии правящей коалиции и оппозиционный блок ХДС/ХСС. В итоге 586 депутатов поддержали петицию, 100 проголосовали против, семеро - воздержались.

В России уже отреагировали на одобрение поставок тяжелого вооружения в Киев. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что "немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке". И заявил, что это "печально заканчивается" для парламента.

Немецкий парламент в прошлом веке назывался "Рейхстагом".