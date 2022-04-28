Президент США Джо Байден намерен запросить у американского конгресса $33 млрд на оказание дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую.

Запрос, который более чем в два раза превышает размер пакета на $13,6 миллиардов, одобренного законодателями и подписанного Байденом в прошлом месяце, подчеркивает, как Соединенные Штаты и их союзники готовятся к затяжному конфликту в Украине и готовятся к серьезным глобальным экономическим и политическим последствиям, передает The New York Times.

"Цена неспособности противостоять насильственной агрессии в Европе всегда была выше, чем цена стойкости против таких нападений", написал президент США в письме, сопровождающем запрос.

Чиновник администрации, который на условиях анонимности подробно рассказал о пакете помощи перед его официальным выпуском, сообщил, что финансирование, по прогнозам, продлится не менее пяти месяцев.

Ожидается, что более подробно об этой инициативе Джо Байден расскажет в четверг во время выступления с речью в поддержку Украины.

Напомним, Байден планирует изымать активы предпринимателей РФ и отправлять их на нужды Украины .

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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