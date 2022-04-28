Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" генерал-лейтенанту, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергею Наеву.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

Сергей Наев - украинский военный, генерал-лейтенант. В Вооруженных силах Украины с мая 1993 года. В 2014 году Наев был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт, а на начало 2015 года - начальником штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 годы Наев был командующим оперативного командования "Восток".

Напомним, 1 марта Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 12 воинам, шестеро из них получили его посмертно.

Также мы писали, что 21 апреля Зеленский присвоил звание "Герой Украины" пяти военнослужащим. Все они награждены посмертно.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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