Россия провела воздушную разведку в районе Затоки Одесской области для корректировки авиаударов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока", - говорится в сообщении.

Напомним, по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в последние дни было нанесено два ракетных удара.

Ранее мы писали, что в Одесской области ограничили движение пригородных электричек в направлении города Белгород-Днестровский после обстрелов моста.

Также сообщалось, что одесский военный губернатор связал удар по мосту в Затоке с напряжением в Приднестровье.

Подробнее о ситуации в Приднестровье мы писали в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте на 63-й день войны - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.