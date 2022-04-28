РФ провела воздушную разведку для корректировки авиаударов в районе Затоки под Одессой - Генштаб ВСУ
Россия провела воздушную разведку в районе Затоки Одесской области для корректировки авиаударов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
"В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока", - говорится в сообщении.
Напомним, по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в последние дни было нанесено два ракетных удара.
Ранее мы писали, что в Одесской области ограничили движение пригородных электричек в направлении города Белгород-Днестровский после обстрелов моста.
Также сообщалось, что одесский военный губернатор связал удар по мосту в Затоке с напряжением в Приднестровье.
Подробнее о ситуации в Приднестровье мы писали в отдельном материале.
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