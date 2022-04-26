Ударом по мосту через Днестровский лиман в Затоке Россия пыталась отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в непризнанном Приднестровье.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем вечернем видеообращении.

Всего по мосту было выпущено три ракеты: одна из них попала в мост, вторая упала рядом, а третья упала в реку. К счастью, никто не пострадал.

"Ведутся ремонтные работы железнодорожного покрытия, движение транспорта через мост уже восстановлено и происходит по одной полосе в обе стороны", - сообщил Марченко.

Также он осудил тех, кто опубликовал фото последствий удара по мосту.

Напомним, что "президент" Приднестровья заявил, что взрывы в Тирасполе организовали "украинские боевые группы".

Хотя в МВД Украины отрицают это и считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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