Стали известны подробности вражеского ракетного обстрела по Здолбуновскому району Ровенской области, который был совершен в понедельник, 25 апреля.

Как выяснилось, пострадала не только железнодорожная инфраструктура. Также ударной волной были выбиты окна в 20 расположенных по соседству жилых домах. Об этом сообщил губернатор Ровенской области Виталий Коваль.

Большинство этих домов примыкают к железной дороге, по которой и били россияне.

Напомним, ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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