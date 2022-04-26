35 вражеских авиаударов по расположенному в Мариуполе заводу "Азовсталь" было совершено в ночь на вторник, 26 апреля. При этом пострадали гражданские люди, которые прячутся в подвалах на территории предприятия. Об этом сообщает телеграм-канал защитников Мариуполя "Азов".

"Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное - от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов", - говорится в сообщении.

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