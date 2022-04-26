Утром во вторник, 26 апреля, над заводом "Азовсталь" в Мариуполе заметили черный дым.

Об этом сообщает Sky News.

На фото, которые публикует издание, видно как густые черные клубы дыма поднимаются над заводом.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия может применить химическое оружие, чтобы "выкурить" людей с "Азовстали" в Мариуполе. Там находятся украинские военные и гражданские лица.

Также мы публиковали видео женщин и детей в подвалах "Азовстали". В подвале нет элементарных удобств, повсюду темнота, сырость и плесень.

Вместе с тем, сообщалось, что назначенный "ДНР" "мэр" Мариуполя заявил, что завод "Азовсталь" восстанавливать не будут.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.