Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в городе, захваченном россиянами и практически полностью разрушенном, начали белить бордюры.

Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале 25 апреля.

"Маленькая пикантная деталь. Оккупанты начали белить бордюры в Мариуполе. Не шучу. И я не знаю, как на это реагировать", - пишет Петр Андрющенко.

Ранее "Страна" приводила заявление назначенного "ДНР" "мэра" Мариуполя Константина Иващенко о том, что завод "Азовсталь" не будет восстановлен. Причина - слишком большой масштаб разрушений из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".