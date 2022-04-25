Завод "Азовсталь" в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом заявил назначенный "ДНР" "мэр" города Константин Иващенко.

"К сожалению, да (завод не будут восстанавливать - Ред.). Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были", - сказал Иващенко корреспонденту российских "Известий".

При этом, по его мнению, завод Ильича и "Азовмаш" будут восстановлены.

Напомним, что по данным украинской разведки, РФ может применить химическое оружие, чтобы "выкурить" людей с "Азовстали" в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".