В поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружено место массового захоронения жителей города - уже третье за последние дни. На спутниковых снимках видно, что длина траншей для тел составляет до 70 метров.

Об этом сообщает Телеграм-канал программы "Схемы" "Радио Свобода".

В записи сказано, что третье место массового захоронения под Мариуполем сфотографировал спутник Planet. Траншеи для братской могилы появились на кладбище Старого Крыма 24 марта - практически сразу после оккупации поселка российскими войсками.

На спутниковых снимках можно увидеть, что длина траншей составляет 60-70 метров. Общая протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Как писала "Страна", 21 апреля в окрестностях Мариуполя было найдено первое массовое захоронение погибших гражданских лиц - в селе Мангуш в 15 километрах от осажденного российскими оккупантами города.

На следующий день, 22 апреля, мэрия Мариуполя сообщила об обнаружении нового массового захоронения в городе. По ее данным, оно находится в Левобережном районе, у кладбища приморского села Виноградное.