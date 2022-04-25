Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что россияне заявили о начале работы в городе "милиции ДНР".

По словам Андрющенко, бывших сотрудников полиции обязуют явиться на службу. По предварительным данным, функционируют четыре "райотдела".

Также, по его словам, не прекращаются бомбардировки и удары из тяжелой артиллерии по "Азовстали", которая остается сердцем сопротивления. Андрющенко сообщает, что вчера россияне пытались войти на территорию предприятия диверсионными группами, но потерпели неудачу.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские военные есть еще в 4 точках Мариуполя кроме "Азовстали"

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".