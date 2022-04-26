"По Приднестровью ситуация развивается четко по "донецкому" сценарию (имеются в виду события на Донбассе накануне начала войны 24 февраля)", - пишет Telegram-канал "Политика страны".

Источник в руководстве Приднестровья рассказал российским СМИ, что вчерашний обстрел здания "МГБ" в Тирасполе совершили "неустановленных лица, которые прибыли с территории Украины, другие теракты связаны с этим".

Также заявляется, что "Украина стремится втянуть Молдову и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты".

"То есть, ответственность уже возлагается на Украину", - добавил Telegram-канал "Политика страны".

Отметим, Украина отреагировала на взрывы в Приднестровье ещё вчера, заявив, что это провокация российских спецслужб с целью возложить вину на Украину.

Напомним, сегодня в Приднестровье повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Также в Кремле уже отреагировали на обострение в Приднестровье. Песков сказал, что в РФ "очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье". Вместе с тем, заявил, что Путин пока не планирует обсуждать ситуацию с президентом Молдовы.