Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Совета безопасности страны из-за того, что вчера и сегодня в Приднестровье были взрывы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Высший совет безопасности соберется, начиная с 13:00, в Президиуме. После встречи, в 15:00, Президент Майя Санду проведет брифинг для прессы", - говорится в сообщении.

Отметим, что Украина и Молдова в одном часовом поясе.

Напомним, что вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности". В Молдове взрыв в Тирасполе назвали поводом для обострения, а в Украине обвинили ФСБ России.

Сегодня в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома.

Также сообщалось, что еще 22 апреля российские военные впервые потдвердили начало второй фазы наступления в Украине и заявили о планах наступать в Украине до Приднестровья. После этого МИД Молдовы вызвал российского посла и потребовал разъяснений.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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