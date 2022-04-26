После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Фото и видео очередей публикуют местные СМИ.

В Приднестровье объясняют очереди праздничным трафиком.

Напомним, в Приднестровье со вчерашнего дня неспокойно. Вчера в регионе обстреляли здание "Министерства госбезопасности". Сегодня сообщалось, что в Приднестровье взорвали две вышки, которые ретранслировали российский радиоэфир. Также, по данным СМИ, был атакован военный аэродром.

Кишинев расценил вчерашние взрывы как "попытку обострения ситуации в Приднестровье". Вместе с тем, украинская разведка опубликовала сообщение, в котором обвинила во взрывах в Тирасполе российскую ФСБ.

В связи со взрывами, сегодня в Приднестровье повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Также отметим, что еще 22 апреля российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине и заявили о планах наступать в Украине до Приднестровья. После этого МИД Молдовы вызвал российского посла и потребовал разъяснений.

А сегодня на фоне взрывов регионе Пушилин заявил, что Приднестровье будет учитываться при "следующем этапе операции".