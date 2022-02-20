Руководство Приднестровья отдало приказ Вооруженным силам о проведении внеплановых учений с приведением частей в боевую готовность.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Приднестровской Молдавской Республики.

"В темное время суток ограничение видимости мишенного поля усложнило боевую стрельбу. Стрельба из пулеметов БТР и стрелкового оружия велась трассирующими боеприпасами. На различном удалении поражались "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника.

По итогам ночных стрельб, командиры подразделений и их подчиненные получили опыт в управлении и боевой стрельбе в условиях ограниченной видимости. Накануне завершилось боевое слаживание взводов. Действия подразделений проверялись в темное время суток", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за российских войск вокруг Украины.

Также мы писали, что Молдова прописала в плане сотрудничества с НАТО вывод войск России из Приднестровья. Кроме того, Молдова намерена участвовать в политических консультациях со странами НАТО по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ.