В Приднестровье решением "Совбеза республики" установили красный уровень террористической опасности. Кроме того, там анонсируют принятие "решений в защиту интересов республики".

"Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики", - сообщили "РИА Новости" в объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (подконтрольна России).

Местные "власти" сообщают, что в городах Приднестровья на въезде будут установлены блокпосты. Там выборочно будут досматривать въезжающих в города днем, и всех, кто будет въезжать в населенный пункт ночью.

"Силовые структуры" Приднестровья переводятся на усиленный режим несения службы.

Городские образовательные учреждения в Приднестровье переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.

Кроме того, отменен парад, запланированный на 9 мая.

"Ситуация в Приднестровье действительно развивается точь в точь, как на Донбассе перед 24 февраля", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем Кишинев опроверг данные о том, что самолеты не летают над страной из-за ситуации в Приднестровье. Молдавское воздушное пространство остается закрытым с момента начала войны в Украине, за исключением воздушного коридора, открытого в сторону Румынии.

Напомним, вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности".

Сегодня в Приднестровье взорвали две вышки, которые ретранслировали российский радиоэфир. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома.

После этого президент Молдовы объявила о созыве Совбеза из-за ситуации в Приднестровье.