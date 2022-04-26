В Кремле наблюдают за ситуацией в Приднестровье и считают, что поступающие оттуда новости "вызывают обеспокоенность".

Об этом 26 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Новости, которые оттуда (из Приднестровья - Ред.) поступают, вызывают обеспокоенность", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле "очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье".

Также Песков сообщил, что у Путина пока не планируются контакты с президентом Молдовы на фоне обострения в Приднестровье.

Напомним, вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности".

Сегодня в Приднестровье взорвали две вышки, которые ретранслировали российский радиоэфир. А также, как сообщают СМИ, атаковали военный аэродром.

После этого в Приднестровье повысили до "красного" уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов". Там решили перевести "силовые структуры" в режим усиленного несения службы, установить в городах блокпосты и перевести учебные заведения на дистанционку.

В свою очередь, президент Молдовы созвала Совбез из-за ситуации в Приднестровье.