Спустя ночь после заявления об обстреле села в Белгородском регионе, в России указали на новые прилеты по своей терртитории якобы со стороны Украины.

Следственный комитет РФ заявляет, что украинские военные 25 апреля якобы произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области.

В результате этого обстрела была повреждена опора линии электропередачи.

Украина отрицает удары по российской территории, называет их провокацией спецслужб РФ.

Ранее в Белгороде заговорили об обстреле Журавлевки. Впервые власти региона сообщили об этом еще 23 марта. Тогда администрация Белгородского района ввела режим ЧС в этом селе, а также в Нехотеевке.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.