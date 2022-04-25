Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 25 апреля обстреляно село Журавлевка на границе с Украиной.

Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале.

"Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлёвки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе", - сказано в записи.

По данным Гладкова, при обстреле есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина - в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Также есть разрушения жилых домов. Их масштабы оценят после подомового обхода.

Губернатор пообещал восстановить все, что разрушено.

Это уже не первый раз, когда в Белгороде говорят об обстреле Журавлевки. Впервые власти региона сообщили об этом еще 23 марта. Тогда администрация Белгородского района ввела режим ЧС в этом селе, а также в Нехотеевке.

Как писала "Страна", 14 апреля обстрел повторился. Тогда губернатор сообщил о повреждениях жилых домов и социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших не было.