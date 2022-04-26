Генеральный штаб ВСУ выступил с опровержением слухов о том, что перед вторжением российских войск мост возле Чонгара на админгранице с Крымом не был заминирован (либо был заминирован, но почему-то не был взорван), что и позволило россиянам легко пройти границу и начать быстрое продвижение вглубь Херсонской области.

Опровержение опубликовано в Фейсбуке ведомства 25 апреля.

"Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", – заявил Генштаб в соцсети.

В то же время далее Генштаб заверил, что "все выводы о правомерности принятых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения".

Слова пресс-службы Генштаба комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Отметим, что вопросы, почему не был взорван мост на Чонгаре накануне начала вторжения, ряд украинских журналистов и блогеров задают уже давно. И сегодня Генштаб, по сути, их впервые прокомментировал", - написал канал.

Напомним. накануне вторжения украинская омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что из Крыма не выпускают граждан Украины. Но пограничники опровергли ее слова.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".