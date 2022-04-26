26 апреля по Одесской области в районе Затоки вражеские войска нанесли ракетный удар. Поврежден мост через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются, сообщает "Суспільне Одеса" со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты движения.

Приблизительно в 13:30 в Белгород-Днестровском городском совете сообщили, что мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.

Местные Telegram-каналы сообщают, что мост из Затоки в сторону Белгорода-Днестровского перекрыт.

На Telegram-канале бывшего советника министра внутренних дел Антона Геращенко появилась карта, где был предположительно нанесен удар.

Отметим, что Затока находится в 35 километрах от Приднестровья, где в последние сутки резко обострилась ситуация.

Фото: Telegram/Правда Геращенко

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.