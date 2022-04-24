Одесская областная прокуратура начала расследование по факту ракетного обстрела Одессы 23 апреля. Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Как заявляет прокуратура, 23 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили. По предварительным данным, погибли 8 мирных жителей, среди них - 3-месячный ребенок. Еще 18 человек ранены.

Напомним, еще вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, включая младенца. Погибшие при ударе - это первые жертвы среди мирных жителей в Одессе с начала войны. По словам Зеленского, еще от 18 до 20 человек в результате удара пострадали.

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РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

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