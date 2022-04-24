В результате ракетного удара по Одессе, нанесенного 23 апреля, погибла пиарщица и бренд-менеджер Валерия Глодан и ее 3-месячная дочь.

Из-за ракетного удара погибла и мама Валерии.

Фотографии жены и дочери разместил муж Валерии, Юрий, перед обстрелом вышедший в магазин.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, включая младенца. Погибшие при ударе - это первые жертвы среди мирных жителей в Одессе с начала войны. По словам Зеленского, еще от 18 до 20 человек в результате удара пострадали.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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