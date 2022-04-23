Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил ракетные удары по Одессе, в результате которых погибли, по новым данным, три человека.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и относиться к ней соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", - заявил Кулеба.

По данным оперативного командования "Юг", ракеты попали в военный объект и два жилых дома. При этом удары наносились бомбардировщиками Ту-95 из акватории Каспийского моря. Было сбито две ракеты и два беспилотника, которые их корректировали. Две ракеты попали по городу.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко сообщает о трех погибших после обстрела Одессы сегодня и публикует видео летящей ракеты и пострадавший многоэтажный дом.

"Трое погибших в результате ракетного удара по Одессе", - сообщил нардеп.

Мы уже писали о том, что в Одессе оккупанты нанесли ракетный удар по городу, в результате чего в жилом доме начался пожар.

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Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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