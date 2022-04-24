После насыщенной заявлениями пресс-конференции президент Владимир Зеленский не стал отступать от традиции и выпустил вечернее обращение.

Главное из обращения Зеленского:

Сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. По состоянию на данный момент – восемь погибших, не менее 18 раненых. Это обычные мирные люди. Среди убитых – трехмесячный ребенок, девочка.

Удар был нанесен российской стратегической авиацией из района Каспийского моря. Две ракеты удалось сбить. Еще пять ракет ударили по мирному городу. В том числе по обычному жилому дому, по обычной многоэтажке.

То, что русские уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией. Будем настаивать на этом и дальше в переговорах с партнерами.

Раскрываются новые факты о преступлениях россиян против мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры российских военных о том, как они скрывают следы своих преступлений.

Россия продолжает поддерживать деятельность так называемых фильтрационных лагерей, в частности вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них на самом деле – концентрационные лагеря. Такие, какие строили и нацисты в свое время. Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в российскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток.

Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации в Мариуполе, в целом в зонах боевых действий. Поблагодарил за весомую оборонную и финансовую поддержку для Украины. Скоординировали дальнейшие шаги, необходимые для защиты свободы.

Готовимся также к завтрашним важным переговорам с американскими партнерами.

Провел сегодня большую пресс-конференцию в Киеве в прямом эфире. Ответил на многие вопросы разных журналистов, как украинских, так и зарубежных.

Напоследок Зеленский напомнил, что ночью будет действовать комендантский час, и попросил его соблюдать. Но уже с пяти утра можно посещать храмы в городах и общинах.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал о роли беспилотников "Байрактар" на войне.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский раскритиковал генсека ООН за планы встречи с Путиным перед поездкой в Киев.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.