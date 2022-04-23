Премьер-министр Великобритании созвонился с Зеленским. Фото: 24 канал

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором сообщил о шагах поддержки для Украины.

Об этом политик написал в Facebook.

"Сегодня я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы сообщить ему о последних шагах, которые Великобритания делает для поддержки Украины. Оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе и транспортные средства оборонного действия. Мы ввели новые санкции против российских военных. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом. А правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений. Россия должна ответить за свои действия", - написал Борис Джонсон.

Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским

Напомним, 9 апреля Джонсон без предварительного анонса визита прибыл в Киев, где встретился с Зеленским. Политики прогулялись по столице.

А на днях премьер-министр Великобритании заявил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Джонсон считает, что это "печально, но это реальная вероятность". При этом он не верит, что России удастся "покорить дух украинского народа".

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.