Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором сообщил о шагах поддержки для Украины.

Об этом политик написал в Facebook.

"Сегодня я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы сообщить ему о последних шагах, которые Великобритания делает для поддержки Украины. Оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе и транспортные средства оборонного действия. Мы ввели новые санкции против российских военных. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом. А правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений. Россия должна ответить за свои действия", - написал Борис Джонсон.

Напомним, 9 апреля Джонсон без предварительного анонса визита прибыл в Киев, где встретился с Зеленским. Политики прогулялись по столице.

А на днях премьер-министр Великобритании заявил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Джонсон считает, что это "печально, но это реальная вероятность". При этом он не верит, что России удастся "покорить дух украинского народа".