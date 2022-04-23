Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, включая младенца.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции для представителей украинских и иностранных СМИ.

Погибшие при ударе - это первые жертвы среди мирных жителей в Одессе с начала войны. По словам Зеленского, еще от 18 до 20 человек в результате удара пострадали.

Президент уточнил, что всего по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых были сбиты. Как ранее заявляли украинские власти, ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Минобороны РФ утверждает, что удар наносился по "логистическому терминалу, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения".

Напомним, в Одессе в результате обстрела вражескими "Калибрами" загорелся жилой дом. Около 18:00 в ГСЧС рассказали о гибели шести человек, из которых один ребенок, и ранении 18 человек. В службе также сказали, что из-под завалов спасены два человека, с места удара эвакуированы 86 человек.

По данным ГСЧС, ракета попала в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4-м и 5-м этажах. Пожар тушили более двух часов.

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