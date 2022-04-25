Утром 25 апреля российские войска обстреляли город Николаев из ракетных систем залпового огня типа "Смерч". Огневое поражение было нанесено по жилому массиву.

Об этом сообщается в Фейсбуке оперативного командования "Юг".

В результате обстрела один человек ранен. Кроме того, разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах.

Также в командовании рассказали, что российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу Очаков. Предварительно известно о применении противокорабельных ракет типа Х-35. Повреждены гражданские объекты вдоль побережья.

"Следует отметить, что враг продолжает использовать запрещенные международными конвенциями боеприпасы", - добавили в командовании.

Ранее "Страна" сообщала, что в результате ракетных ударов по Винницкой области погибли пять человек, еще около 20 ранены.

Также мы писали, что вся подконтрольная Украине часть Луганской области осталась без света из-за обстрелов РФ. Однако энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции и свет в области скоро появится.