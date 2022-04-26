"Президент" Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, которые прогремели в Тирасполе.

Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

Напомним, накануне в столице Приднестровья, Тирасполе, неустановленные лица обстреляли здание Министерства госбезопасности. Источник в руководстве Приднестровья сообщил, что злоумышленники прибыли с территории Украины.

Также заявляется, что "Украина стремится втянуть Молдову и Приднестровье в конфликт, о чем говорят обстрел и теракты". Украина отреагировала на взрывы в Приднестровье ещё вчера, заявив, что это провокация российских спецслужб с целью возложить вину на Украину.

Напомним, сегодня в Приднестровье повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Также в Кремле уже отреагировали на обострение в Приднестровье. Песков сказал, что в РФ "очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье". Вместе с тем, заявил, что Путин пока не планирует обсуждать ситуацию с президентом Молдовы.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.