Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в обращении к одесситам рассказал о ситуации с мостом через Днестровский лиман.

Главное из видеообращения главы Одесской ОВА:

Сегодня противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна попала в мост через Днестровский лиман. Вторая упала неподалёку. Третья упала в воду. Пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Движение транспорта через мост уже возобновлено по одной полосе в обе стороны. Своими действиями россияне пытаются отрезать часть Одесской области и создать напряжение на фоне событий в Приднестровье.

Ранее мы писали, что в Одесской области ограничили движение пригородных электричек в направлении города Белгород-Днестровский, где сегодня уже во второй раз обстреляли автомобильно-железнодорожный мост в Затоке.

Напомним, вчера одесский военный губернатор связал удар по мосту в Затоке с напряжением в Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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