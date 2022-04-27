Днем в среду, 27 апреля, в Черном море, в районе Одессы, заметили корабли. Фото очевидцы публикуют в социальных сетях.

Так, в частности, корабли были видны около 12:30 на горизонте с одного из пляжей города.

Напомним, на днях Воздушное командование "Юг" сообщило, что Россия развернула в Черном море два десятка кораблей и субмарин с крылатыми ракетами.

Также мы писали, что до этого российские корабли искали останки крейсера "Москва" и вели разведку побережья Украины.

Кроме того, сообщалось, что утром в среду войска РФ снова нанесли ракетный удар по мосту в Затоке. До этого удар по мосту через Днестровский лиман наносился днем ранее, 26 апреля.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.