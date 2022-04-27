В Затоке Одесской области утром в среду, 27 апреля, снова обстреляли мост через Днестровский лиман.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Сегодня в 06:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет", - написал он.

По словам Камышина, степень поражения инфраструктуры будут определять после окончания воздушной тревоги.

Напомним, 26 апреля по Одесской области в районе Затоки вражеские войска нанесли ракетный удар, был поврежден мост через Днестровский лиман. Движение по нему перекрыли из соображений безопасности.

Также мы писали о том, что одесский губернатор связал удар по мосту в Затоке с напряжением в Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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