После обстрела моста на одесскую Затоку остановили движение электричек
В Одесской области ограничили движение пригородных электричек в направлении города Белгород-Днестровский, где сегодня уже во второй раз обстреляли автомобильно-железнодорожный мост в Затоке.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
"С сегодняшнего дня пригородные поезда направляются по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса. На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут", – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня утром Россия уже второй раз подряд ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области, в связи с чем движение по нему остановили.
При этом одесский губернатор связал удар по мосту в Затоке с напряжением в Приднестровье.
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