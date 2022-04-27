В Одесской области ограничили движение пригородных электричек в направлении города Белгород-Днестровский, где сегодня уже во второй раз обстреляли автомобильно-железнодорожный мост в Затоке.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"С сегодняшнего дня пригородные поезда направляются по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса. На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром Россия уже второй раз подряд ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области, в связи с чем движение по нему остановили.

При этом одесский губернатор связал удар по мосту в Затоке с напряжением в Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.