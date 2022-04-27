Корабли, которые утром среды, 27 апреля, заметили в море возле Одессы, оказались мирными и брошенными еще в начале марта.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Корабли, которые были видны сегодня, – это обстрелянный россией в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Олексій Гончаренко

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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