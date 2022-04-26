США готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 26 апреля на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

Также Блинкен добавил, что если Украина заключит соглашение с РФ об отказе от членства в НАТО для прекращения войны, то "США будут его уважать".

Между тем в Пентагоне сегодня сделали прямо противоположное заявление по поводу НАТО. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сказал, что Украина в будущем может вновь попытаться стать членом НАТО.

"Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина вновь попытается подать заявку на членство в НАТО", – сказал Остин.

Ранее "Страна" приводила слова Блинкена по поводу восстановления работы посольства США в Украине.

"Мы возвращаем дипломатов на этой неделе в Украину. Они должны оценить ситуацию, как эффективно и безопасно восстановить работу посольства в Киеве. Я ожидаю, что мы возобновим работу во Львове сначала, а потом в Киеве", - сообщил глава Госдепа.