Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина в будущем может вновь попытаться стать членом НАТО.

Об этом глава Пентагона сказал 26 апреля на пресс-конференции в Рамштайне (Германия).

"Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина вновь попытается подать заявку на членство в НАТО", – сказал Остин.

Он добавил, что альянс будет всегда придерживаться принципа открытых дверей. При этом рассуждения на тему вступления Киева в НАТО министр назвал "не очень продуктивными спекуляциями". Кроме того, он призвал президента России Владимира Путина вернуться к переговорам с Украиной для завершения конфликта.

Напомним, на выходных Остин вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном побывали в Киеве. Зеленский передал гостям план, касающийся новых санкций против Российской Федерации.

Как писала "Страна", министр обороны США в ходе визита в Киев заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине. Также он сообщил, что завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. А скоро начнется шестидневный курс для следующих 50 человек.