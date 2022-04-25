Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент Fox News Джениффер Гриффин.

"Завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. Скоро начнется 6-дневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже в Украине. Сейчас готовится еще 7 и еще 72 скоро. Выделена иностранная военная помощь на сумму 322 миллиона долларов для покупки всего необходимого Украине, включая бывшие советские боеприпасы", - заявил Остин.

Гаубица M777 BAe (British Aerospace) является основным видом буксируемой артиллерии вооруженных сил США. Это один из самых маленьких и легких видов артиллерийского вооружения из когда-либо созданных, благодаря тому, что конструкция этой пушки выполнена из титанового сплава. M777 BAe является британской разработкой, хотя теперь это вооружение производится в США. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами "Экскалибур", дальность эффективной стрельбы которыми достигает 40 километров, а круговое вероятное отклонение от цели составляет 5 метров.

Напомним, в Госдепе заявили, что США выделят Украине $322 млн военной помощи для перехода ВСУ на более совершенные вооружения.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".