Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Украина не планирует вносить изменения в Конституцию о стремлении нашей страны вступить в НАТО.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Не будем (менять Конституцию - Ред.). Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы", - сказал Стефанчук.

По словам Стефанчука, если Украина получит гарантии безопасности, которые обсуждаются на переговорах с Россией, она будет их использовать.

"А что угодно, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали Будапештский меморандум на будущее, который не прошел проверку", - заявил Стефанчук.

"Напомним, что на переговорах с Россией о мирном договоре обсуждается вариант объявления Украиной нейтрального статуса в обмен на гарантии безопасности. Если такая схема будет утверждена, то, по идее, нужно будет и вносить нейтральный (внеблоковый) статус и в Конституцию", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее спикер Рады намекнул, что из Конституции могут убрать пункт о стремлении Украины в НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский согласен на нейтральный статус Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.