Три военных корабля НАТО прибыли в юго-западный финский порт Турку для проведения учений с военно-морскими силами Финляндии. Это связано с желанием Хельсинки рассмотреть возможность присоединения к возглавляемому США альянсу на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией из-за Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Прибывшие корабли - это латвийский минный заградитель "LVNS Virsaitis", эстонский "ENS Sakala" и голландский "HNLMS Schiedam". Они будут тренироваться с двумя минными охотниками из прибрежного флота Финляндии, говорится в заявлении финских сил обороны.

Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на "противоминной деятельности и работе в многонациональных рамках", цитирует агентство заявление ведомства.

Ране "Страна" сообщала, что Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Североатлантический Альянс уже в мае.

Также мы писали, что США и Великобритания готовы предоставить гарантии безопасности Швеции и Финляндии еще до их вступления в НАТО.