Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя.

Его слова приводит финская газета Helsingin Sanomat.

"Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство по вопросу вступления в НАТО как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной", - сказал Туомия.

По данным издания, комитет по иностранным делам финского парламента во главе с Юсси Халла-ахо прибыл в четверг в Стокгольм. Члены комитета встретились с рядом шведских политиков, в том числе со спикером парламента Андреасом Норленом, главами Минобороны и МИД Швеции Петером Хультквистом и Анн Линде.

Как писала "Страна", 13 апреля правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО. Наравне с преимуществами, которые сможет получить Финляндия от вступления в альянс, в докладе рассматриваются риски, связанные с реакцией на это соседей, в том числе России.

Между тем последняя уже предупредила Финляндию и Швецию о последствиях возможного вступления в НАТО.