США и Великобритания готовы предоставить гарантии безопасности Швеции и Финляндии, которые планируют подать заявки в мае, еще до их вступления в НАТО.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

По информации издания, Швеция получила "конкретные обещания" от США и Британии по гарантиям на период принятия решения о вступлении страны в Альянс.

Нечто похожее происходит и с Финляндией, где происходят аналогичные процессы.

Три военных корабля НАТО прибыли в порт Турку на юго-западе Финляндии для проведения учений с военно-морскими силами этой страны.

Учения связывают с рассмотрением в Финляндии возможности присоединения к Североатлантическому Альянсу.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Также мы писали, что первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс НАТО сделает ее "целью ответных мер" со стороны Российской Федерации.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".