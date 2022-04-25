Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Североатлантический Альянс уже в мае.

Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО.

Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.

Напомним, правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО.

Также мы писали, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в Альянс.

Тем временем, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала предупреждения Финляндии и Швеции о последствиях возможного вступления в НАТО.