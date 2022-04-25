Финляндия планирует одновременно со Швецией подать заявку на вступление в НАТО. В связи с этим правительство первой замедляет процесс подачи документов.

Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

По данным издания, такой шаг поможет двум странам облегчить негативную реакцию РФ касательно расширения границ Альянса.

"В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство", - пишет газета со ссылкой на правительство Швеции.

Напомним, ранее правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО. А президент Саули Ниинисте заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в Альянс.

В свою очередь, в России пригрозили Финляндии ответными мерами в случае вступления в Североатлантический Альянс. Кроме того, Медведев заявил, что РФ начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления вышеупомянутых двух стран в НАТО.

Вместе с тем, The Times ранее сообщило, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует заявка от Швеции.