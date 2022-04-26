Впервые с начала войны США решили вернуть в Украину своих дипломатов. Они прибыли во Львов и должны оценить возможность возобновления работы посольства в Киеве.

Об этом 26 апреля сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен во время выступления в Международном комитете Сената США.

"Мы возвращаем дипломатов на этой неделе в Украину. Они должны оценить ситуацию, как эффективно и безопасно восстановить работу посольства в Киеве. Я ожидаю, что мы возобновим работу во Львове сначала, а потом в Киеве", - отметил политик.

Детали пребывания дипломатов в Украине раскрыл CNN со ссылкой на свой источник в Госдепе.

По его данным, американские дипломаты 26 апреля, прибыли с однодневным визитом во Львов из Польши.

Как сказал источник, Госдеп планирует постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью во время однодневных поездок дипломатов во Львов.

Департамент также пересматривает ситуацию с безопасностью в Украине более широко после того, как Россия в понедельник взорвала пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

"Как сообщил госсекретарь, на этой неделе в Украину вернутся американские дипломаты. Мы постоянно пересматриваем и оцениваем ситуацию с безопасностью с целью как можно скорее возобновить работу посольства в Киеве, чтобы облегчить нашу поддержку правительству и народу Украины, которые мужественно защищают свою страну", - сказал представитель Госдепартамента.

Напомним, посольство США эвакуировалось из Киева в середине февраля, еще до российского вторжения.

Еще несколько дней назад в администрации президента Джо Байдена заявили, что не занимаются активной подготовкой к открытию посольства США в Киеве.