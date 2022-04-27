Утром в среду, 27 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к юго-западу от Изюма противник овладел селом Заводье и ворвался на окраины Великой Камышевахи.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, из Белгородской области в Харьковскую ввели еще две новых батальонных тактических группы, преимущественно из состава войск ВДВ.

Основные усилия противника, по данным Генштаба ВСУ, сосредоточены на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасной, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

Генштаб сообщает, что к востоку от Лимана противник взял село Заречное и штурмует Ямполь.

К югу от Лисичанска россияне установили полный контроль над Новотошковским (о его взятии заявлялось еще позавчера). Оттуда противник ведет наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

По информации Генштаба, за предыдущие сутки ВСУ поразили семь воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб.

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