В Одесской области возросла активность провокаций со стороны непризнанного Приднестровья.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг", обнародованном в Фейсбуке.

"В регионе продолжают контрдиверсионную работу по выявлению коллаборантов и агитаторов "русского мира". Увеличилось количество информационных вбросов о попытках Украины "наносить превентивные удары по непризнанной республике", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сохраняется угроза ракетных ударов с Черного моря. Жителей региона призывают придерживаться мер безопасности.

Напомним, сегодня сообщалось, что по Затоке нанесли ракетный удар. Мост в сторону Белгород-Днестровского перекрыли.

Также мы сообщали, что со вчерашнего вечера наблюдается рост напряженности в Приднестровье. "Страна" писала, что ситуация напоминает то, что происходило в Донецке накануне начала большой войны с Россией. Что породило прогнозы о том, что вскоре против Украины может быть открыт еще один фронт. Подробно о том, что происходит в Приднестровье, мы рассказывали в отдельном материале.