В четверг, 28 апреля, в Украине продолжается 64-й день войны. Обстрелы продолжаются в населенных пунктах Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Запорожской областях, однако самые активные бои происходят на востоке и юге страны.

Здесь армия РФ нацелена установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Как сообщает Минобороны Украины, для этих целей противник развернул "Искандеры" у границы с Харьковом под Белгородом.

Тем временем в ООН сформировали команду для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для подготовки будущей операции потребуется несколько дней. Чтобы обсудить все детали представители всемирной организации связались с Москвой и Киевом.

Об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале - "Армия РФ меняет тактику, "Дюнкерк" в Мариуполе, "референдум" на Донбассе и в Херсоне. Итоги 63-го дня войны".

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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. Онлайн обновляется.

28 апреля

09:01 Колонна румынских войск движется в направлении молдавской и украинской границы. Видео публикуют телеграмм-каналы.

08:54 Войска РФ нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области, сообщает губернатор региона Валентин Резниченко. По его словам, попадание пришлось по промзоне заброшенного завода.

08:48 С начала войны в Украине погибли 217 детей. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

08:41 США готовят к отправке в Украину бронетранспортёры М113.

08:37 Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях, как того требовал президент Владимир Путин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому".

Даже если другие покупатели отклонят условия Кремля, новые отключения после прекращения поставок газа в Польшу и Болгарию в среду вряд ли произойдут до второй половины мая, когда должны быть произведены следующие платежи, пишет агентство.

08:30 Палата представителей США приняла законопроект об изъятии связанных с РФ активов для помощи Украине.

Законопроект был поддержан 417 голосами против 8 (то есть, за него проголосовали и демократы, и республиканцы).

Далее законопроект должны одобрить в Сенате США, потом его направят на подпись Джо Байдену.

08:26 Проводить "референдум" в Херсонской области не планируется. Об этом РИА Новости заявил "замглавы" подконтрольной России "военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов.

При этом, судя с его слов, россияне уходить из региона не намерены. "Возвращение Херсонской области в Украину исключено", - заявляет Стремоусов.

08:20 Новая сводка британской разведки по Украине.

В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки. "Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить потерянный крейсер "Москва" в Черном море", - говорится в отчете разведки, который публикует минобороны Британии.

Также, по данным британской разведки, несмотря на потерю десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

08:12 За сутки в Луганской области от обстрелов погибло четыре мирных жителя, сообщает военная администрация.

08:11 В Москве этой ночью загорелись сразу семь автомобилей, которые находились по одному и тому же адресу - Кустанайская, 9. Пожар потушен, однако его причины пока непонятны.

08:04 Британское издание The Guardian относит переломный момент войны в Украине на май. По его мнению, сейчас Украина не способна перейти в контрнаступление.

"Западные официальные лица заявили, что хотели бы, чтобы Украина была восстановлена в границах, существовавших до 24 февраля... Однако Украина и близко не способна достичь таких целей на поле боя", - пишет газета.

По ее мнению, "решающий период наступит примерно в следующем месяце, когда прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы".

Но если этого окажется недостаточно для изменения военного баланса, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы на себя взять Великобритания и другие члены НАТО".

Издание на этот вопрос не отвечает, заканчивая им свой материал.

07:54 The New York Times показало кадры из села Демидов, которое затопило во время боевых действий на Киевщине. "Украина сеет хаос на своей территории, чтобы замедлить продвижение России", - объясняет издание, почему деревня оказалась под водой.

По мнению NYT, украинцы намеренно затопили село и поля вокруг него, "создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны".

Теперь жители Демидова ловят из затопленных погребов плавающие банки с консервацией и картошку. А также пытаются сушить одежду на еще слабом весеннем солнце. У домов по воде шагают аисты.

По утверждению корреспондента NYT, местные жители не жалеют, что пришлось пойти на такую жертву.

07:43 Глава МИД Венгрии Петр Сиярто подтвердил намерение своей страны платить за газ в рублях.

"Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию. У Венгрии нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы им прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет", - заявил Сиярто.

07:41 Институт изучения войны (США), как и украинский Генштаб, сообщает о продвижении россиян под Изюмом и на севере Донбасса.

Эксперты предполагают, что российские подразделения "намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих в Барвенково и Славянск".

07:19 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Ключевое из сообщения Генштаба:

Противник наращивает темпы наступления и огневое воздействие. Основные усилия РФ сосредоточены на Изюмском направлении. Там идут попытки наступления в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха. То есть к югу и юго-западу от Изюма. С целью усиления наступающей группировки в Изюм дополнительно переместили подразделения ВДВ, а также до 500 единиц техники. Противник "улучшил тактическое положение" в направлении Лимана, готовится наступление на этот город. Идет подготовка к форсированию Северского Донца. К югу от Лисичанска и Северодонецка противник штурмует село Ореховое. В районе Донецка и Авдеевки идут попытки захвата Марьинки и Очеретино. В направлении Курахово наступление ведется на линии Старомайорское - Великая Новоселка, а также Любимовка - Зеленое Поле. В Херсонской области враг закрепился в Таврийском южнее Херсона, за которое недавно шли бои.

07:16 Кроме законопроекта о ленд-лизе для Украины (https://t.me/stranaua/38938), в США готовят еще один акт, ускоряющий поставки оружия. Он позволит предоставлять Киеву оружие и боеприпасы по упрощенной процедуре.

Республиканцы уже требуют записать туда разрешение на поставки Украине советских истребителей "МиГ" (что ранее предлагала Польша, но США решили не обострять ситуацию).

Рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе, пишет "Голос Америки".

07:06 Еще одно знаковое заявление главы британского МИДа Лиз Трасс. Она считает война в Украине может длиться до десяти лет. Эти слова прозвучали в контексте того (https://t.me/stranaua/38954), что Запад должен активнее снабжать Киев оружием. Настолько активно, чтобы Украина в ходе нынешней войны вернула Крым.

Видимо, с прицелом на "войну за Крым" Трасс и озвучила свой прогноз о десяти годах конфликта.

Также Трасс опасается, что Путин "может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика".

06:55 Лондон озвучил свои цели в Украине. Несколько "программных" заявлений о них сделала глава МИД Лиз Трасс.

Российские войска в ходе этой войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и донбасских "республик" "Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех" "Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство" Нужно использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии Нужно лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка"

06:40 В Белгороде ночью работала ПВО, судя по видео, которые публикуются в телеграм-каналах.

Также российские СМИ пишут о взрывах в центре оккупированного Изюма, куда, по их утверждениям, прилетела "Точка У".

06:11 Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на "зампреда военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова.

06:10 Херсонские телеграм-каналы публикуют видео как ракета (или ее кусок) залетела в квартиру.

06:05 В России опровергают, что российские солдаты, которые находились в Чернобыльской зоне, получили большие дозы облучения.

06:04 Одесские СМИ пишут, что украинская ПВО сбила в небе над Одессой некую воздушную цель. Официальных сообщений пока нет. Чуть позже появилась официальная информация по Одессе - там сбили беспилотник.

06:03 Российские СМИ сообщают, что по центру Херсона ВСУ нанесли удар ракетами "Точка-У" и "Ураганами". После чего серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром.

Телеграмм-каналы пишут, что после этого в городе перестали показывать российские телеканалы. На городом поднимается столб дыма.

06:00 Список эвакуационных рейсов на 28 апреля, опубликованный Укрзализныцей: