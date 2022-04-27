В Волновахе Донецкой области директор одной из школ согласилась сотрудничать с оккупационными властями и представителями "ДНР", которые временно захватили населенный пункт. Женщине уже заочно сообщили о подозрении в пропаганде с целью совершения вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, директор Волновахской опорной школы №5 пропагандирует вооруженную агрессию РФ против Украины и в процессе обучения украинских детей активно внедряет стандарты образования государства-оккупанта.

Также директор школы выступала в эфире пропагандистских СМИ и заявляла об обстреле школы якобы со стороны украинских военных.

Ей заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УК - Распространение антиукраинской пропаганды в сфере образования. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы и невозможность в течение 10-15 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Известно, что директором Волновахской опорной школы №5 указана Людмила Аксененко.

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