Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в Приднестровье, где произошли взрывы, после чего местные "власти" обвинили Украину в засылке диверсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но ВСУ готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова.

"Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроза Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги", – заявил Зеленский на встрече с директором МАГАТЭ в Киеве.

Также он добавил, что Киев и ВСУ обладают нужной информацией о происходящем.

"Но мы понимаем их мощности, Вооруженные Силы Украины к этому готовы и их не боятся", - сказал президент.

Напомним, "Страна" подробно писала о ситуации в Приднестровье и отвечала на пять главных вопросов о происходящем там.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.